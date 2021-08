Enrique Méndez

Martes 24 de agosto de 2021, p. 3

Acusado incluso por panistas de presunto lavado de dinero, la investigación sobre el incremento en la fortuna de Ricardo Anaya Cortés –que le permitió sostener una residencia en Atlanta, Georgia– se inició en la campaña presidencial de 2018, proceso que el ex candidato del blanquiazul atribuyó a Enrique Peña Nieto, a quien advirtió que lo encarcelaría.

Tú y tu jefe, Enrique Peña Nieto, van a enfrentar la justicia porque es lo correcto , dijo a su contrincante del PRI, José Antonio Meade, en el tercer debate entre aspirantes el 12 de junio de ese año en Mérida, Yucatán.

Esa ocasión insistió en que había un pacto entre Andrés Manuel López Obrador y Peña Nieto para que el ahora Presidente no persiguiera a su antecesor. En respuesta, el tabasqueño presentó una foto de Anaya con el priísta: “Este es el verdadero pacto… No he pactado con él y tú te has reunido seis veces en un año, ahora se peleó y quiere meterlo a la cárcel. No es mi fuerte la venganza. Justicia y no venganza. Y ni a ti te voy a meter a la cárcel”.