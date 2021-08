Que Ricardo Anaya “no me eche la culpa, ¡que no sea marrullero! Se le hace fácil decir ‘me persiguen, me persiguen’. Yo no tengo nada qué ver absolutamente”, recriminó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su conferencia de prensa de ayer, ocupó poco más de media hora en explicar el origen de la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra el ex candidato presidencial panista: las denuncias de Ernesto Cordero, Javier Lozano y Emilio Lozoya.

También reiteró que “cuando se lucha por una causa se puede ir a la cárcel y, al contrario de sentirse mal, se fortalece un dirigente. ¿Cuál sería la lección para los jóvenes? Que no hay que estar pensando en que la política es encaramarse en cargos sin escrúpulos morales de ninguna índole. No es para trepadores, no es para ambiciosos. No se puede hacer política sin ideales, sin principios, no es ‘me voy a colar, incluso voy a atropellar a todos’.

No tengo nada qué ver con la persecución que supone Ricardo Anaya. Si la Fiscalía y el Poder Judicial lo acusan de corrupción y es inocente, que no se ampare ni huya, que se defienda con pruebas y con la fuerza de la verdad. Ni deberíamos nosotros estarnos ocupando de esto si hicieran su trabajo los medios de información, pero como son tapadera callan como momias .

Recordó quiénes son Ernesto Cordero –secretario de Hacienda con Calderón– y Javier Lozano, quien –con su paroxismo– amenazó a Zen Li Yegon, provocó el exilio de Napoleón Gómez Urrutia y hasta le endilgó haber recibido dinero de Rusia. Pidió se proyectaran videos de ambos acusando a Ricardo Anaya de lavado de dinero.

Su vocero, Jesús Ramírez, le hizo saber que ya existe un citatorio para el queretano en el Reclusorio Norte y por un momento el Presidente ponderó la comparecencia de Anaya: eso es lo que tiene que hacer, ir allá a declarar y defenderse, que dé la cara y que demuestre que no recibió dinero y adelante .

–Pero no se va a presentar –se le dijo.

–Ah, ¿no se va a presentar? Pero podría presentarse, incluso amparado, yo no me amparé ni aconsejo que un dirigente se ampare. Y que lo defienda su partido, el nuevo partido pues, porque ya no… ¿Cómo se llama el nuevo partido? No sé.