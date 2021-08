Ap

Periódico La Jornada

Martes 24 de agosto de 2021

Wellington. La federación de futbol de Nueva Zelanda analiza retirar el sobrenombre All Whites a la selección nacional debido a su connotación racial. Aunque la federación no ha confirmado el descarte del nombre, la entidad ha adoptado una serie de medidas que buscan incrementar su inclusividad cultural. La federación solicitó a sus asociados que aporten recomendaciones para un posible cambio. El All Whites fue adoptado porque en las eliminatorias para la Copa del Mundo de 1982 utilizaron por primera vez un uniforme totalmente blanco.