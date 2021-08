Rosa, quien se negó a recibir la vacuna china, expresó molesta: Muchos de los que vivimos en esta demarcación y cumplimos con la fecha que nos correspondía no contamos con la Pfizer, que tiene mayor efectividad .

Iván Medina comentó: El sábado vine a vacunarme y tras esperar cuatro horas y media, no alcancé, y ahora que tardé el mismo tiempo, recibo la Sinovac, y pues no me quedó de otra más que ponérmela para protegerme .

Litzy Trejo consideró que el nombre de la vacuna no define si es buena o mala; pienso que las dos son buenas y lo más importante es protegerte y no correr el riesgo de contagiar a tu familia . La misma opinión compartieron Santos Nájera y Geraldine.

Otros jóvenes, como José y Liliana, rechazaron la vacuna Sinovac, pese a haberse formado varías horas para inocularse, porque nos prometieron la Pfizer y ésta es la que tiene la menor efectividad, y todo porque vino gente de otros estados y se las pusieron .