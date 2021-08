E

s difícil evitar una sensación de vergüenza ante lo dicho y hecho en relación con algo muy extraño denominado conmemoración de la caída de Tenochtitlan .

Es pena ajena. No es de todo mundo. Pero la verdad es que quienes pasan por el sistema educativo mexicano, aunque sea por pocos años, son formateados para que adopten como propia, en la cabeza y el corazón, una invención muy extravagante que se llama historia de México , de la que forma parte ese ­ episodio .

Los niños deben aprender de memoria, con devoción religiosa, textos tan vergonzosos como el Himno Nacional Mexicano, con todas sus atrocidades. Deben también participar en rituales insensatos y hasta emocionarse ante gestos fuera de lugar y de sentido. Pocas personas se enteran que México fue inventado como Estado y nunca ha podido ser nación. Ni siquiera la definición elemental que alude a quienes nacen en un lugar se aplica en nuestro caso. Se pone la etiqueta de mexicano a personas que no nacieron aquí, y se le niega a muchas otras que han estado en este suelo por cientos o hasta miles de años.

Desde el principio se trató de construir la nación con elementos ajenos. El discurso oficial para dar a conocer nuestra primera Constitución estableció el principio de la importación de ideales: Si en todos nuestros pasos nos hemos propuesto por modelo la república feliz de Estados Unidos del Norte, imitémoslos en la prudencia con que se han conducido en posición muy parecida a la nuestra, pero es necesario entender que nosotros necesitamos de mayor esfuerzo para conseguir el mismo objeto: nuestros hábitos, la corrupción que nos dejaron de herencia nuestros anteriores gobiernos, la naturaleza de nuestra organización política, de nuestra legislación y la gran masa de hombres que hoy no encuentran la precisa subsistencia por causas que están a la vista de todos, constituyen otras tantas diferencias esenciales, que hacen más peligrosa nuestra situación . El párrafo culmina en la ilusión, promesa y compromiso de llegar por fin al templo de la felicidad, la gloria y el reposo .