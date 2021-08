C

omenzaré esta reflexión señalando que, como un burdo retuit, ocho años después de que apareciera en un diario extranjero un infundio, carente del más mínimo sustento, se refriteó la calumnia, movida por quien ajeno totalmente a la grandeza de la política, que es servicio a causas superiores, no politiquería ruin, ataca cada vez que se acercan los periodos electorales, buscando notoriedad artificial. Yo no gasto en encuestas, campañas de difamación ni cortinas de humo. Prefiero el mundo de las ideas y las acciones animadas por valores. El vacío ético y la escualidez intelectual (enanismo mental) no merecen atención alguna, pero no podía dejar de responder a la injuria y la diatriba. Mienten, golpean y pretenden denigrar, pero ante sus limitaciones congénitas sólo alcanzan a exhibir su bajeza moral y su estrechez de miras.

Entrando en materia, contra la tendencia descendente observada hasta 2019, la pobreza y la desigualdad, fermento de la injusticia social, se exacerbaron en el mundo, el subcontinente y el país, durante 2020 y lo que va de 2021. Es uno de los saldos negativos de la pandemia y de un neoliberalismo sin rostro humano.

A nivel global, mientras el número de personas que vivían en situación de pobreza extrema disminuyó desde 36 por ciento en 1990 hasta menos de 9 por ciento en 2018, ahora según el estudio El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, la crisis económica de 2020, derivada en gran parte de la pandemia de Covid-19, se tradujo en uno los mayores aumentos del hambre en el mundo en décadas, afectando a casi todos los países de renta baja y media.

Concretamente, el número de personas subalimentadas creció en 118 millones, para llegar a 811 millones, la décima parte de la población mundial, espiral que persiste este año, pues la pandemia está lejos de haberse disipado, según esa investigación elaborada de manera conjunta por la FAO, el FIDA, la OMS, el PMA y el Unicef.

De esta manera será imposible alcanzar el objetivo esencial del milenio de poner fin a la pobreza para 2030 si no se toman rápidamente medidas de política económica y social determinantes, según el Banco Mundial.

Mientras, en el subcontinente, según el estudio Panorama social de América Latina 2020, elaborado por la Cepal, el año pasado se registró una contracción del PIB regional de 7.7 por ciento y el cierre de 2.7 millones de empresas con el consecuente incremento del desempleo, que afectó sobre todo a las mujeres, para un retroceso de 12 años en la pobreza y de 20 en la pobreza extrema .

Lo más grave es que, en lo más valioso que son las vidas humanas, con sólo 84 por ciento de la población mundial, la región registró 27.8 por ciento de las muertes por Covid-19, como revela el análisis del organismo.