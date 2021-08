Por lo que toca a los juicios, en el informe del Indep se precisa que desde la desincorporación de Ferronales y hasta fines de junio de 2021, se acumularon 34 mil 142 juicios de igual número de ex trabajadores ferrocarrileros en demanda de liquidación, pagos por ellas o incremento de las mismas.

Veinticinco años después de la privatización de Ferrocarriles Nacionales (Ferronales), su repercusión en el erario público continúa y el Estado mexicano deberá asumir por completo la responsabilidad para el pago de las pensiones de más de 22 mil pensionados de ese gremio, que tan sólo en el primer semestre de este año representó una erogación de mil 204 millones de pesos, así como otros 103 millones que se requirieron para indemnizar por fallecimiento a familiares de ex trabajadores del riel.

Esto significa que de los más de 60 mil ferrocarrileros que quedaron sin empleo al privatizarse la empresa en el sexenio de Ernesto Zedillo, 50 por ciento quedó inconforme y acudió a la justicia laboral.

Hasta el momento se han concluido 30 mil 356 juicios, lo que significa un avance de 88.91 por ciento. Actualmente están en curso 3 mil 786 juicios, se tiene previsto que en 978 de ellos el fallo sea a favor de los trabajadores, por lo que se tiene previsto un gasto de 6 mil millones 477 mil pesos.

Se precisa que en el primer trimestre de este año concluyeron 116 juicios laborales en que se entregaron 495 millones 972 mil pesos en beneficio de 232 ex trabajadores y sus deudos. No se señala en el informe, pero se sabe que algunos casos se prolongaron hasta por 20 años, como el de 207 ex ferrocarrileros de Sonora, que en 2018 –tras dos décadas de litigio– obtuvieron 125 millones de pesos por indemnización.

Se detalla que de los casi 4 mil juicios laborales que enfrenta FNML, 189 se presentaron en este semestre. En general, el pasivo laboral exigible a ese organismo por laudos condenatorios pasó de 959 millones de pesos, en diciembre de 2020, a 998 millones 844 mil pesos. Eso significa que en seis meses se elevaron en 4 por ciento debido a la actualización de salarios caídos y pensiones jubilatorias.

En el informe se da cuenta de que se enfrentan 266 juicios penales y mercantiles, lo que representa un pasivo contingente de 4 mil millones 148 mil 918 pesos .

Por lo que toca al pasivo ambiental, FNML requiere más de mil millones de pesos a fin de remediar los daños a la naturaleza en 35 lugares.