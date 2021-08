Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada

Lunes 23 de agosto de 2021, p. 7

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con María Luisa Albores al frente desde hace casi un año, carece de brújula y de agenda , pues dejó de lado el trabajo con las comunidades que sufren los infiernos ambientales , firmó el decreto que permite la pesca en el hábitat de la vaquita marina (en riesgo de extinción) y ni siquiera ha expresado su condena pública por los 18 activistas asesinados en 2020, denunciaron organizaciones defensoras de la naturaleza.

En cambio, la actividad más visible de la funcionaria es su recorrido por áreas naturales protegidas, ya que de acuerdo con la información que promueve en su cuenta de Twitter, ha visitado, entre otras áreas, Los Tuxtlas, Sian Ka’an, el Vizcaíno –para el avistamiento de la ballena gris–, Celestún y Yum Balam.

También en varias ocasiones ha ido al centro de educación ambiental y cultural Muros de Agua José Revueltas, en las Islas Marías.

Albores dejó la Secretaría de Bienestar el 2 de septiembre de 2020 para llegar a la Semarnat en sustitución de Víctor Toledo, pero todavía hay mucha gente que desconoce quién está al frente de la dependencia. No saben quién es. Mis alumnos preguntan: ¿quién está al frente de Semarnat? No tiene presencia pública. No está haciendo labor en favor del medio ambiente, hay silencio total. Estamos en el fondo del fondo , lamentó Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), e indicó que estos temas deberían ser de seguridad nacional, al igual que el cambio climático y la escasez de agua en el país.