lguien me comentó que el párrafo final de la pasada columneta le parecía, como se dice en el futbol americano, una rudeza innecesaria de mi parte . Es posible que así parezca, sobre todo porque ciertamente no es amable echar sal sobre una herida reciente. Lo que sí puedo alegar en mi favor es que mi dicho fue la respuesta fácil a uno de los acostumbrados despropósitos de don Felipe de Jesús, quien afirmó después de la consulta del día 1° del presente, en la que se nos preguntó a todos los ciudadanos si considerábamos que los cinco presidentes (y sus equipos de gobierno), que cubrieron los sexenios transcurridos entre 1988 y 2018, se habían comportado con apego a lo establecido en el artículo 87 constitucional, mismo que cada uno de ellos había protestado cumplir y hacer cumplir a cabalidad (aquí sí no se vale alegar aquello de: ni modo que mi compadre Genaro me lo cuente todo. ¿Hay confianza o no hay confianza?).