l pasado viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) comentó que buscará hablar con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, para analizar la posibilidad de que, ante amparos judiciales y oposición al proyecto denominado Agua Saludable en La Laguna (Durango y Coahuila), el tema se considere como un asunto de Estado y de seguridad nacional, de derechos humanos (https://bit.ly/3sFHWyk).

Explicó el habitante de Palacio Nacional: Quiero hablar con el presidente de la Corte sobre este tema para ver si en colaboración se busca un mecanismo legal, demostrando que no hay ningún daño al medio ambiente, al contrario, el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida y a ver si así podemos llevar a cabo la obra, porque apenas estábamos iniciando con las licitaciones y nos pararon la obra .

El giro que explorará el mandatario con el presidente de la Corte va a contrapelo de su continua exaltación del método fundado en la razón y no la fuerza, en el diálogo y la búsqueda de las causas profundas de los problemas (una polémica aplicación de ese método es apreciable en el postulado de abrazos, no balazos , referido al crimen organizado).

Contraviene, además, la promesa hecha el 15 de agosto en Lerdo, Durango, donde anunció que se abriría un periodo de diálogo para que en octubre notifiquen al tabasqueño la resolución tomada respecto a Agua Saludable, un proyecto que costará unos 11 mil millones de pesos para surtir agua potable a nueve municipios de La Laguna.

En esa ocasión, AMLO emitió otra consideración peligrosa: “me gustaría que para el día 3 de octubre ya no estuviesen vigentes, o en proceso, en curso, esos amparos porque si están los amparos, aunque aquí se diga ‘no hay problema, vamos adelante’, no. El día 3 de octubre no hay amparos y hay acuerdo y vamos para adelante. Si hay amparos y no hay acuerdo, como amigos siempre vamos a quedar, siempre como amigos, de ninguna manera como enemigos ni mucho menos como adversarios, vamos hacia adelante” (https://bit.ly/3mpd1oM).