os partidos de oposición no quieren dar su voto a la ley reglamentaria de la revocación del mandato al Presidente porque piensan en el futuro. Si volvieran a ganar el poder y retornara la corrupción y el abuso, no desearían que los ciudadanos los sacaran del gobierno. De ahí que les cause urticaria el tema de la revocación.

En paralelo, lo que está haciendo el presidente del INE, Lorenzo Córdova, es ayudar a los oposicionistas. Quiere que el instituto legisle si no lo hace el Congreso. Sabe que tamaño disparate en un supuesto experto en derecho electoral sólo provocaría recursos de inconformes que llegarían al Poder Judicial. Probablemente su urgencia tiene que ver también con los 5 mil millones de pesos que está solicitando el instituto para organizar la consulta.

Campeche

En el fraude electoral de 2006, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) negó el recuento voto por voto que pedían los inconformes con la elección de Felipe Calderón. Ahora, sin embargo, determinó con cuatro votos a favor y tres en contra el recuento total en las elecciones de la gubernatura de Campeche, en la que se había dado por ganadora a Layda Sansores, de Morena, después de que el partido Movimiento Ciudadano acusó un presunto uso de boletas falsas.

En su proyecto, la magistrada Janine Otálora apuntó que el recuento total se dará para brindar certeza a la elección debido a lo cerrado de los resultados. En realidad, era suficiente el recuento de las casillas que fueron impugnadas.

Los famosos recursos del FMI

El presidente López Obrador atribuyó a su nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, la idea de abonar al pago de la deuda pública los recursos por 12 mil millones de dólares (en derechos especiales de giro), que puso a su disposición el Fondo Monetario Internacional como parte de un paquete de apoyo a los países miembros. “Quien está viendo ésto es el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que es un especialista, es un experto… es el actual titular de Hacienda y él fue el que me hizo el comentario, él me hizo el planteamiento, por eso yo lo expuse aquí”, dijo López Obrador, en su conferencia de prensa matutina.