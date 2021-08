Dentro de las variables para medir la precariedad laboral, sin duda la más preocupante es la de los salarios, advirtió Jesús Rubio, profesor investigador titular en el Colegio de la Frontera Norte. No obstante, también tiene que ver con la inseguridad respecto de la continuidad del vínculo laboral con la empresa.

Con este tipo de trabajo, la estadística revela que seis de cada 10 personas no tienen acceso a instituciones de salud; mientras más de la mitad (57.4 por ciento) está laborando sin prestaciones, sin considerar servicios en instituciones de salud, y se emplearon sin un contrato escrito 56.1 por ciento.

Las otras variables como contratos, seguro médico u otras prestaciones han disminuido paulatinamente en los últimos años; el porcentaje de personas que no tiene acceso a servicios de salud, que no tienen un contrato escrito, que no tiene otras prestaciones o que tiene un contrato temporal ha aumentado. Por lo que esto es considerado como precarización del empleo , aseveró el especialista.

Pobreza laboral

Tras la flexibilización del confinamiento por la pandemia y el proceso de vacunación, la recuperación de los puestos de trabajo ha sido asimétrica entre sectores y entidades federativas, así como entre hombres y mujeres.

Se estima que 56.2 por ciento de la población ocupada (55.2 millones de personas) en el segundo trimestre del año está en condiciones de informalidad laboral, lo que involucra a 31 millones de personas.

Además, cerca de 600 mil mujeres aún no se reintegran a la fuerza laboral para alcanzar la participación observada antes de la pandemia.