Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Lunes 23 de agosto de 2021, p. 31

Con un costo de casi 150 millones de pesos, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México contará este año con 45 nuevos vehículos; además, se construyen dos nuevas estaciones, en Iztacalco y Milpa Alta, y se le otorgará un incremento salarial de 9 por ciento el próximo año.

Ayer, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, supervisó los trabajos de las instalaciones que se edifican en la primera alcaldía, donde, por el Día del Bombero, destacó que se ha devuelto a la corporación su heroísmo y dignidad , luego de que en la anterior administración se le usó como botín político .

Acompañada del alcalde de Iztacalco, Armando Quintero Martínez, subrayó que su administración continuará con el equipamiento para los tragahumo y por lo menos adquirir la misma cantidad de vehículos que en el actual ejercicio, y que el incremento salarial será mayor al que tienen todos los trabajadores del gobierno local.

En cuanto a las nuevas estaciones, la de Iztacalco, ubicada en la colonia Agrícola Oriental, se prevé que esté lista para fines de este año y la de Milpa Alta a principios del próximo, con lo que cada una de las 16 alcaldías contará con una sede de bomberos.