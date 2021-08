C

on todo el gas que Pemex ha desperdiciado a lo largo de muchos años, es probable que el país no necesitara depender del abasto extranjero. Pero las gaseras privadas, no han sido conscientes de las necesidades vitales de la población, por lo que han abusado del libre mercado.

Con la venta del Gas Bienestar se espera una baja de los altos costos de este insumo. El abuso en los precios, sin ningún tipo de control, ha provocado la disminución de la capacidad de adquisición de la mayor parte de la población. Las gaseras que nos abastecen con precios al alza todo el tiempo son: Gas Express Nieto, Gas del Atlántico, Combugas, Distribuidora Chihuahuense de Gas, Sonigas, Garza Gas y Rivera Gas.

Recordemos que busca la forma de acelerar la transición energética. Por ahora tenemos el gas, pero no olvidemos que otras industrias podrán acercarnos a energías más limpias, como el Litio de Sonora. Tenemos ese recurso a la mano.

Desde el inicio del presente gobierno anti-neoliberal, se buscó reducir las extremas necesidades de la población más vulnerable. Gas Bienestar pondrá en evidencia el abuso de empresas gaseras privadas, mexicanas y extranjeras. No se justifica el alza constante en los precios, declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador:

No hemos aumentado en términos reales los precios de las gasolinas, el diésel, la luz, el gas ha subido por encima de la inflación, pero vamos a corregir ese aumento muy pronto .

Tenemos ejemplos de industrias extranjeras exitosas, por lo que el programa Gas Bienestar no será la excepción. El desperdicio del gas en Pemex, debe parar.

Uno de estos ejemplos es Qatar. Hoy esta nación musulmana, con alrededor de 2 millones de habitantes, es la que abastece la mayor cantidad de gas natural licuado a varias naciones de cuatro continentes. Su industria gasera ha atraído gran cantidad de inmigrantes, alrededor de 200 mil personas, que se han quedado a trabajar.

Es relevante el hecho de que la ciudadanía qatarí, siendo una monarquía soberana, no pague impuestos. También resalta el hecho de que su población tiene el mayor ingreso per cápita (144 mil dólares), no sólo entre los países petroleros, es el primero de este paradigma económico en el mundo.

El nivel de desarrollo de esta nación que, siendo una colonia bajo la dominación del Reino Unido, empieza a perfilarse una vez lograda su independencia, en 1971. A partir de que Qatar retoma el manejo de sus recursos naturales, inicia una carrera exitosa en la explotación de sus grandes reservas de petróleo y gas.

Especialmente, el procesamiento del gas le ha dado la riqueza que, hasta el día de hoy, mantiene al país como uno de los más beneficiados por sus yacimientos de hidrocarburos. Y, relativamente en el corto plazo, la economía de Qatar se ha consolidado porque la respaldan las mayores reservas gasíferas del mundo. Se calcula que éstas son de aproximadamente 380 billones de pies cúbicos de gas asociado. Produce al día 18 mil millones de pies cúbicos.