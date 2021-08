De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 22 de agosto de 2021, p. 3

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que haya persecución política contra el panista Ricardo Anaya, quien fue uno de sus contendientes en el proceso electoral del 2018 y le dijo que si es inocente no se ampare ni huya, sino que se defienda con pruebas de las acusaciones de corrupción.

Señaló que no es su fuerte la venganza y que ya no es el tiempo de antes, porque en su administración puede haber políticos presos pero no presos políticos .