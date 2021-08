De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 22 de agosto de 2021, p. 3

El ex candidato Ricardo Anaya denunció ayer que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere encarcelarlo porque le estorba para sus planes de sucesión en 2024, al destacar que le van a iniciar proceso con base en las declaraciones del mentiroso de Emilio Loyoza, involucrado en la red de corrupción de Odebrecht, y de dos testigos balines .

En un video, dejó entrever que saldrá del país, tras señalar que va a estar fuera una temporada breve , para evitar que le quiten sus derechos políticos y con ello la posibilidad de ser candidato en tres años. Puntualizó que no van a doblarlo y va a probar su inocencia.

Anaya Cortés resaltó que el mandatario lo quiere fregar a la mala. Le estorbo para sus planes de sucesión en 2024. No quiere que yo sea candidato. Y me quiere encarcelar porque no le gusta lo que digo , acusó.

Según el ex candidato presidencial del PAN, López Obrador está enojado por los videos que publica semanalmente para criticar a la administración federal y porque lo tiene atravesado desde los debates presidenciales de 2018.

Le incomoda que señalemos sus estupideces , pero sobre todo que haya denunciado que su principal promesa, la de acabar con la corrupción, resultó un fraude, una verdadera vacilada , a la vista de los conocidos casos de Manuel Bartlett, Irma Eréndira Sandoval y especialmente las entregas de dinero a los hermanos del Presidente, Pío y Martín López Obrador, puntualizó el político queretano.