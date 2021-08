11 A

M. Lorenzo extiende sobre una mesa su herramienta de carpintero. Pablo, su hijo, dormita en la habitación contigua.

Lorenzo: –Hijo, pasan de las once, ¡ya levántate!

Pablo: –Tengo sueño.

Lorenzo: –Cómo no, si anoche te quedaste viendo la televisión hasta bien tarde. (Va al otro cuarto.) Acuérdate que ya mero regresas a la escuela y no vas a poder desvelarte porque...

Pablo (malhumorado): –Sí, ya sé: tendré que levantarme a las seis.

Lorenzo: –¿No te da gusto volver a tomar clases en tu salón? Imagínate, vas a ver a tu maestra y a tus compañeros.

Pablo: –No a todos. Abel ya no irá. (Gira y ve a su padre.) El otro día me habló para decírmelo.

Lorenzo: –¿Por qué deja el estudio?

Pablo: –Como ha estado trabajando en la Central, dice que le gusta más ganarse su dinero que ir a la escuela. (Desvía la mirada.) Ha de ser bien chido tener para comprarte lo que quieras, invitar a los cuates.

Lorenzo: –No vayas a decirme que también quieres salirte de la escuela, porque no voy a permitirlo.

Pablo: –Pero si yo ni dije nada.

Lorenzo (imita la voz de su hijo): –Pero si yo ni dije nada... ¡Pendejo! Órale, ya levántate y ponte a hacer algo útil.

Pablo (sale de la cama): –¿Como qué?

Lorenzo: –Lavar los platos para que cuando tu madre regrese encuentre alzada la cocina.

Pablo: –No me gusta lavar los platos.

Lorenzo: –No es cosa de que te guste o no, tienes que hacerlo. (Regresa al cuarto donde quedó su herramienta.) No encuentro mi martillo. ¿Lo tomaste?

Pablo: –Yo no, mi mamá. Necesitaba colgar otro lazo para la ropa.

Lorenzo: –Esa mujer no entiende. Le he dicho mil veces que no agarre mis cosas: las necesito para trabajar.

Pablo: –¿Te llamaron de la mueblería?

Lorenzo: –No, pero El Chato me dijo que estuviera listo. Si le cae algo quiere que le eche la mano. Por poco que me dé, será mejor que no ganar ni un peso.

Pablo: –¿Por qué no vas a la refaccionaria donde trabaja mi tío Jacinto?

Lorenzo: –Porque con lo de la madre esta, la pandemia, la cerraron. (Con brusquedad.) Te lo he dicho mil veces, pero nunca me pones atención. A ti lo único que te interesa es ver la tele. ¡Eso se acabó! Ah, y no vuelvas a salirme con que quieres dejar la escuela porque no te la vas a acabar. ¡Lo digo en serio!

Pablo: –Oye, no te desquites conmigo. ¿A poco yo tengo la culpa de que no consigas trabajo?

Lorenzo: –¡Qué bonito le hablas a tu padre! Ya vete a lavar los platos. Cuando acabes, sacas la basura. Hay harta en el bote. Por eso tenemos tanto pinche mosco.