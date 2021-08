A

fganistán está muy lejos de América Latina (AL) y es uno de los países de Asia Central que menos puntos de contacto tiene con nuestra región, afirma Pedro Brieger. Resumo su magnífica nota: las diversas culturas y tradiciones étnicas afganas son casi incomprensibles para nuestro acervo cultural, de la misma manera que las culturas andinas deben ser misteriosas para quienes viven en Afganistán.

La toma del poder por los Talibán en 1996 y su amplia repercusión mediática incorporó la palabra talibán a nuestro lenguaje como sinónimo de fanatismo , aunque en el idioma pastún es simplemente el plural de talib, que significa estudiante .

Las imágenes del retiro de las tropas estadunidenses de ese país después de 20 años de ocupación no deberían ser extrañas a nuestros ojos, aunque las invasiones estadunidenses en el siglo XX en AL y el Caribe no tuvieran la misma repercusión por falta de las modernas tecnologías, que permiten ver lo que sucede al instante en Kabul. El mundo no pudo ver en vivo y directo el derrocamiento de Arbenz en Guatemala en 1954, la invasión a Cuba en 1961 o a República Dominicana en 1965, entre tantas de una larga lista.