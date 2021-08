De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 22 de agosto de 2021, p. 20

Noventa organizaciones en todo el mundo en defensa de los derechos civiles apremiaron a Apple a abandonar sus planes de integrar funciones de vigilancia a sus dispositivos como teléfonos, tabletas y computadora, supuestamente para impedir el tráfico de pornografía infantil, pero que en realidad suponen una amenaza a la privacía y seguridad de los usuarios.

Apple anunció que pondrá en marcha un algoritmo para detectar imágenes sexualmente explícitas en su servicio de mensajería Messages , dice la carta.

Agrega que esta capacidad de espionaje estará integrada a los mecanismos de los dispositivos Apple. Cuando el algoritmo detecta una imagen sexualmente explícita, advierte al usuario que puede tratarse de material delicado. También notifica a una cuenta familiar cuando alguien de menos de 13 años manda o recibe un mensaje .

Algoritmo poco confiable

Explicó que las herramientas diseñadas para detectar material explícito no son muy confiables y con frecuencia censuran arte, educación sexual, activismo y otros contenidos a los que los menores tienen derecho, según la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños. El usuario no puede elegir si quiere esta función en sus dispositivos o no.