Los cuerpos, cubiertos, fueron colocados al otro lado del camino para que sus familiares los recogieran. Una niña hazara, de unos ocho años, levantó una de las mortajas y se desmayó: era su madre. La pequeña, a quien le faltaba una mano a causa de la explosión de un artefacto improvisado, me había pedido que la ayudara a encontrar a su mamá. Tengo miedo, no tengo a nadie , me dijo. Buscamos, pero no la hallamos.

¿Por qué murió?, ¿por qué no la llevaron al hospital? ¿Por qué nos pasa esto? , preguntaba entre lágrimas. Lo sentimos, hicimos lo que pudimos, de verdad , aseveró uno de los soldados. Se me parte el corazón por usted, amigo , expresó el otro.

Mientras un médico atendía a la menor, un militar se acercó a decirnos: Nosotros la cuidaremos, no se preocupe. ¿Sabe? Llevo 12 años en el ejército y lo que ocurre aquí es lo peor que he experimentado . Un soldado más joven señaló simplemente: Nunca había visto un cadáver; cuando entré al ejército sabía que vería morir personas, pero no esto. Esto no lo esperaba .

Mientras hablaban oímos gritos de ¡abajo, abajo! Era una alerta de seguridad; habían visto a un hombre con un aparato sospechoso. “Trae puesto un dish-dash, una gorra roja y una bolsa azul”, fue el aviso difundido por los soldados. Llevaron equipo especializado de emergencia en caso de que se tratara de una bomba lista para ser detonada en forma electrónica.

Isis y Al Qaeda, otras amenazas

El incidente quedó atrás después de una búsqueda, pero fue un recordatorio de que el Talibán no es el único grupo islamita en el espacio creado por el colapso del gobierno afgano: Isis y Al Qaeda también están muy presentes en el país. La barrera de alambre de púas y vehículos que se había colocado en el hotel Baron, base de los británicos, parecía formidable, pero fue desmantelada por la multitud en 24 horas.

Se ha colocado una nueva barricada hecha con contenedores, pero el número de personas que llegan es impredecible, dependiendo de a cuántas se les permite el paso en el retén talibán. Al parecer los islamitas abren o cierran la llave dependiendo de cuánta presión quieran poner sobre los soldados británicos.

Abdul Fattar, quien dijo que trabajó para los estadunidenses y para el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), afirmó que le aseguraron que contaría con documentación adecuada para abordar un vuelo, pero lo devolvieron en el retén. Quiero contactar al CICR, pero no puedo pasar , dijo.

Samira llegó a la puerta y esperaba ser evacuada por los estadunidenses. La estudiante, de 22 años, ha sido crítica de los clérigos e islamitas conservadores y recibido amenazas en las redes sociales.

Se puso mucho peor desde que el Talibán se apoderó del país. Y luego los talibanes comenzaron a visitar nuestro vecindario y anotar nombres de personas. Mis padres me dijeron que debo irme por mi seguridad , comentó.

Sabía que tenía que irme; pueden arrestarme o, como soy soltera, hasta casarme con alguien. Me costó mucho trabajo pasar el retén talibán; un primo me acompañaba, pero aun así fue espantoso. No sé qué haré si me rechazan, no puedo vivir con un régimen talibán. Sería imposible, prefiero estar muerta .

Mientras hablaba, la mirada de Samira cayó sobre los cadáveres cubiertos al otro lado del camino. No quise decir eso, no quiero morir , dijo. Esas pobres personas y sus familias. Me pregunto si la gente en el mundo exterior se da cuenta de lo que ocurre aquí .

© The Independent

Traducción: Jorge Anaya