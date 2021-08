Sostuvo que mientras no se resuelva el amparo, Aureoles no puede designar a nadie porque caería en desacato que le costaría no sólo el cargo sino que iría a la cárcel, por no respetar una orden judicial. Pero todo parece indicar que el gobernador entrante a partir del 1º de octubre, deberá resolver la situación e incluso anularla.

Entre los beneficiarios de las notarías están Galileo Herrera Tello, hermano de Carlos, ex candidato a la gubernatura de Michoacán por la coalición PRI-PAN-PRD y ex secretario de Gobierno de Silvano Aureoles; Érick López Barriga, coordinador de la campaña de Carlos Herrera y ex jefe de la oficina del mandatario estatal; Teresa Ruiz Vale, titular del Registro Civil del estado; Ismael Sígala Páez, hermano del desaparecido ex secretario de Gobierno, Pascual Sígala Páez.

También se encuentran en la lista de aspirantes a notarios públicos, Carlos Maldonado Mendoza, actual secretario de Administración y Finanzas del estado y Martín Gar-cía Avilés, ex rector de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán.