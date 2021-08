D

e 1870 a 1957 los economistas académicos casi abandonaron la importante distinción planteada por los clásicos y por Marx de trabajo productivo y trabajo improductivo, lo asegura el profesor Emery Kay Hunt, de la Universidad de Utah, en un buen artículo de 1979 (E. K. Hunt, Science & Society, Fall, 1979, Vol. 43, No. 3, Contemporary Issues in Marxist Political Economy, pp. 303-325). A su decir, el abandono condujo a ignorar dos de las más relevantes características del desarrollo contemporáneo: el enorme potencial para generar excedente y la irracional asignación de recursos.

Esta visión –advierte E.K. Hunt– contrasta con la de académicos del mundo económico como Joseph Schumpeter, quien etiquetó la distinción como sin sentido y que sólo servía para mostrar la mentalidad verbal de los economistas y su incapacidad para distinguir un problema real de uno espurio .

Muchos otros autores –agrega Hunt– afirman que la distinción se considera generalmente como un dispositivo teórico infructuoso o erróneo, que se puede encontrar en los escritos de los economistas clásicos y de Marx, pero que no tiene absolutamente ninguna importancia.

Sin embargo, es aceptado que justamente en 1957 la publicación de dos importantes libros de economistas marxistas reavivó el interés teórico en dicha distinción. Tanto Joseph Gillman con Falling Rate of Profit, como Paul Baran con The Political Economy of Growth estimularon una prolongada controversia sobre la utilidad y adecuación de varias definiciones de trabajo productivo e improductivo.

En realidad, la discusión continúa. Recuperó actualidad con la llamada financiarización, por la ampliación y el fortalecimiento de trabajos típicamente improductivos, en las ramas financiera, de seguros e inmobiliaria (famosas FIRE, siglas de Finance, Insurance, and Real Estate). Aunque no sólo ellas. El resultado fue que una parte creciente del excedente se destinó a los beneficios de esas actividades en detrimento no sólo de las no financieras, sino del proceso global de inversión, pero, además, la distinción cobró de nuevo relevancia para renovar las explicaciones sobre la naturaleza, el origen y las causas de la mayor crisis experimentada en los últimos 100 años, precisamente de 1929 a 1932, y sobre lo que siguió en casi un siglo de vida económica.