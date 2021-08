Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Domingo 22 de agosto de 2021, p. 15

El mundo corre el riesgo de enfrentar a una crisis alimentaria permanente y una inestabilidad global a menos que los gobiernos de muchos países pongan en marcha políticas efectivas para combatir el cambio climático, alertaron especialistas.

Antes de abordar la necesidad de duplicar la producción agrícola mundial, de cara a responder las demandas de la creciente población, se debe solucionar, a escala planetaria, que entre 30 y 40 por ciento de la comida en el mundo se tira, sentenció Alejandra Cámara, directora general de Génesis, empresa argentina que desarrolló 250 proyectos ambientales y consultora de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Al preguntarle si el cambio climático orilla más rápido a una crisis alimentaria, la ejecutiva de Génesis dijo que hay que ser mucho más eficientes a la hora de la producción en toda la cadena de valor de los alimentos.

Obviamente, si no nos ponemos astutos a la hora de combatir el cambio climático y fortalecemos la adaptación, vamos a bajar nuestros rendimientos en producción, ya no se tendrá la posibilidad de convertir más tierras al cultivo o empujar al ganado, eso se acabaría. Pero para que no suceda tenemos que ser más eficientes y más tecnológicos. Por lo pronto, hay espacio antes de hablar de que va a faltar el alimento , explicó Cámara.

Sin embargo, de acuerdo con el último reporte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), sólo reduciendo drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero y alcanzando la neutralidad de carbono de todo el planeta en el 2050 se podrán evitar los impactos más severos.

Hasta el momento, de acuerdo con el IPCC, dentro de los productos más vulnerables al cambio climático están café, cacao, maíz y plátano.

Historias que se repiten