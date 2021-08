Al respecto, a través de un tuit, la CNDH sólo refirió que mediante un acuerdo laboral concertado entre las partes se procedió a indemnizar a 26 ex trabajadores . Indicó que el término de la relación fue fundado y motivado de conformidad con la Constitución y la ley de este organismo autónomo.

Sánchez, profesional en la tercera visitaduría de la Comisión, con una trayectoria de 21 años, dijo en entrevista que a todos los afectados se les informó de manera verbal que tenían que presentarse ante el tribunal y fue ahí “cuando nos dimos cuenta de que en la entrada había vigilantes con un listado con el título ‘personal a indeminizar’”.

En las oficinas, señaló, nos dicen que es la mejor opción, están liquidando al 100 por ciento . Expuso que quienes aceptaron se vieron obligados también por su situación económica, presiones familiares, de edad, entre otras.