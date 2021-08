La yudoca Vanessa Zambotti, quien compitió en Juegos Olímpicos y Panamericanos, destacó que los estereotipos han influido la vida social de las mujeres y condicionado la participación deportiva; agregó que la femenidad no está peleada con practicar un deporte rudo. Los medios de comunicación han colaborado mucho a la reproducción de esos estereotipos juzgando negativamente a las deportistas por su aspecto, pero esta actividad no tiene género .

Durante el foro virtual, en el máximo tribunal del país se hizo un llamado para que en las escuelas de periodismo, deportivo o no, se aprenda a nombrar, visibilizar y entender las desigualdades derivadas del sistema de opresión social más perfecto y antiguo del mundo, que es el patriarcado.

A su vez, Doramitzi Hernández, nadadora en Juegos Paralímpicos, aseguró que, por ser mujer, tener discapacidad y ser atleta paralímpica, ha sido discriminada. La violencia de género está muy latente en nuestro país; ser una mujer con discapacidad es otro peldaño que tienes que ir surcando y no estamos ni cerca de tener la igualdad o paridad de una atleta convencional; no valemos lo mismo .