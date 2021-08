Fabiola Martínez y Laura Poy

El presidente López Obrador agradeció a Miguel Ángel Félix Gallardo (en prisión desde hace 32 años, acusado del asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena) la opinión favorable hacia su persona.

En la conferencia de prensa de ayer, se le preguntó si el interno, conocido en su época de auge como El jefe de jefes, pudiera beneficiarse del plan de amnistía que su gobierno prepara.