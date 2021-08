Fabiola Martínez y Laura Poy

Periódico La Jornada

Sábado 21 de agosto de 2021, p. 4

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que la oposición teme su fortalecimiento en la consulta ciudadana de revocación de mandato y por ello bloquea su realización, programada para marzo de 2022.

Por otra parte, anunció que el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, estará en la ceremonia conmemorativa de los 200 años de la firma de los Tratados de Córdoba, en Veracruz. El mandatario ecuatoriano hará una visita oficial a nuestro país del 23 al 26 de agosto.

En cuanto al tema de la revocación, Morena y sus aliados no tuvieron el jueves pasado los votos necesarios en la Comisión Permanente para empujar un periodo extraordinario de sesiones en el cual se discutiría la ley reglamentaria de la consulta en referencia.

López Obrador dijo ayer que enfrenta obstáculos para llevar a cabo la transformación, concebida como la única vía para revertir el pensamiento conservador, clasista y racista .

Desde su perspectiva, grupos de interés insisten en ideas conspiracionistas, egoístas y de saqueo a la nación, y así se ve en distintos episodios como el del Congreso, donde hay un grupo todavía dominado por el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, subrayó.

“Se opusieron a que se aprobara un periodo extraordinario para llevar a cabo un ejercicio democrático de revocación del mandato. Es el mundo al revés.