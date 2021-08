E

n Malinalco, Humberto Álvarez escuchó una marcha de música tradicional llamada Sangre Azteca; nombre apropiado para una banda de rock, pensó y después de investigar cómo escribir en náhuatl el nombre que le llamó la atención, decidió adoptarlo. Así nació Sangre Asteka. En el inter, Álvarez aprendió a tocar el acordeón, prestado por el cantante de ranchero, don Jorge de Crespo, y compuso Nos armaron de valor, rola infaltable posteriormente en el repertorio de Sangre Asteka, quienes el ocho de agosto de1986 debutarían en el Museo Universitario del Chopo con la siguiente alineación: Jesús González, guitarra; Federico Luna, batería; Domingo Nieto, bajo y Humberto Álvarez en teclados, voz y en el instrumento que sería el paradigma del grupo: el acordeón. Entre el público presente esa noche en el foro del Dinosaurio se encontraba José Manuel Aguilera, la otra imagen infaltable de Sangre Asteka, banda que deja para la historia su disco homónimo con 11 cortes donde destaca Polka chilanga por el juego que le da Humberto al acordeón. Esta producción llega a los 30 años de haber salido al mercado y actualmente, objeto de colección. En el perfil de Humberto Álvarez en Facebook hay un video donde participaron Alfonso André, el Señor González y David Cortés contando más sobre Sangre Asteka.

SACROSAURIO Y PAXARO ALBERTO REDITA VIAJE FANTÁSTICO EN VINIL