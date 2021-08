Cuernavaca, Mor., Un juez de control consideró que el ex gobernador perredista Graco Ramírez Garrido Abreu sí incurrió en un delito al tramitar un crédito de 600 mil pesos del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos (ICTSGEM), con el cual se compró una camioneta nueve días antes de dejar el cargo de gobernador en septiembre de 2018.

En abril pasado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción resolvió el no ejercicio de la acción penal por el presunto ejercicio abusivo de funciones” tanto para el ex mandatario como para el ahora ex secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, involucrado también en esta denuncia ya que firmó como aval, recordó el gobierno del estado en un comunicado.

Este jueves, “el juez de control en materia penal con sede en Atlacholoaya, municipio de Xochitepec, resolvió la queja interpuesta por Urióstegui Alvear y, en una audiencia celebrada en una sala de Ciudad Judicial de Morelos, declaró procedente la queja.

El crédito se autorizó el 21 de septiembre de 2018 para la adquisición la camioneta Chevrolet, Traverse, con el argumento de ejercer su derecho como trabajador del Estado.