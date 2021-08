Juan Ibarra

Mel nació siendo miembro de una numerosa familia de Puerto Rico. Desde muy chico le gustaba cantar, pero sus parientes eran el tipo de personas que piensan que dedicarse a eso no es un trabajo. Así que el cantante creció para terminar siendo el único de entre todos sus familiares decidido a hacer música.

Sin embargo, antes de comenzar su proyecto, estudió comunicación en una universidad de su país, casi como un requisito de su familia. Más tarde se convirtió en candidato para ingresar al grupo Menudo, donde le dijeron que de entrar comenzaría cantando Si tú no estás. Finalmente Mel no fue seleccionado, pero el hecho hizo que se prometiera a sí mismo comenzar su carrera con ese tema.

Desde entonces Mel ha vivido entre México y Estados Unidos, preparándose y produciendo sus canciones. El cantante considera que su carrera se puede dividir en dos: la parte que está hecha de versiones suyas de la música con la que creció, y otra que recién empieza con Perdóname, un tema de su autoría.