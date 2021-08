Ap

Esa es parte de la razón por la que quería trabajar en Sweet Girl, un nuevo drama de acción en Netflix. En la película, Momoa interpreta a un padre común de Pittsburgh llamado Ray Cooper que jura vengarse de una compañía farmacéutica a la que culpa por la muerte de su esposa.

Como padre en la vida real, le resultó natural. Y pudo elegir a la actriz que haría el papel de su hija en la pantalla: Isabela Merced de Instant Family.

Momoa y Merced conversaron con Ap sobre la película y el vínculo que forjaron dentro y fuera de la pantalla.

Ap: Jason, ¿cómo eliges a alguien para interpretar a tu hija?

Momoa: Todo el elenco estuvo lleno de mis primeras elecciones. Pero se trataba de Isabela. Teníamos algunos amigos en común y pensé que sería perfecta para interpretar a mi hija. Le mandé un mensaje de texto o algo, probablemente le envié un montón de amor y aloha, y gracias a Dios ella dijo que sí, porque no sé a quién más habría contratado.

Ap: ¿Recuerdas su primera reunión?

Momoa: Estaba muy emocionado de conocerla. Ella era muy reservada. Y probablemente estaba extremadamente nervioso. Pero nos relajamos. Fuimos y vimos el auto y tengo todas estas fotos de cuando nos conocimos. Ella era pequeñita. Entonces comencé a llamarla Oompa porque es una Oompa Loompa, y ese se volvió su apodo. Pero ella entró en calor. Nos llevamos bien. Somos muy similares en nuestros estilos.

Merced: No había visto un solo episodio de Game of Thrones. Aún no lo he hecho. Y lo lamento tanto.

Momoa: No lo veas. No querrás ver así a tu padre.

Merced: Lo había visto en Aquaman en algún cine de mi ciudad natal y mi hermano pequeño lo ama y yo lo amé en esa película. Y obviamente sabía quién era. Pero uno nunca sabe. La forma en que las personas se presentan a sí mismas suele ser diferente de cómo son. Pero con él, es igual. En todo caso, es más cariñoso. Una vez que te le acercas, te das cuenta de que puedes confiar en él... a mí me pasa lo mismo. No iba a ser cariñosa con todo el mundo el primer día. También tuvo que ganarse mi confianza.

Ap: ¿Es más fácil hacer eso cuando filmas en locaciones, como lo hicieron ustedes con esta película en Pittsburgh?