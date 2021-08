En entrevista con La Jornada, el funcionario advirtió que si las autoridades descubren que las firmas incurren en malas prácticas para evadir el pago de prestaciones sociales e impuestos o no reconocen sus relaciones laborales al pagar los tributos correspondientes, ya valieron queso .

Información oficial indica que 23 por ciento de los trabajadores que migraron del outsourcing fueron contratados con un salario inferior.

La Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (Amech) ha subrayado que existe el riesgo de que el resto de los trabajadores sea recontratado sin seguridad social, pues los negocios recurrirán a prácticas como pagar en efectivo, honorarios u otros esquemas que no contemplen seguro social y pago de impuestos.

Romero Aranda comentó que con la reforma “grosso modo se estaría terminando” con todas las malas prácticas de subcontratación. Todavía hay malosos que están queriendo seguir vendiendo esos esquemas, pero ya es mucho riesgo, es como quien juega una ruleta rusa , dijo.

El procurador fiscal advirtió que si las empresas violan la ley, corren el riesgo de que no sean deducibles sus comprobantes, que no sea acreditable el IVA, que la autoridad determine las cuotas obrero patronales omitidas. Y no sólo eso, que puedas ubicarte en un delito de defraudación fiscal y que además cárcel hasta por 13 años. ¡Pues que se animen!

Comentó que si las autoridades hacen revisiones laborales a las empresas, se encontrarán que existen relaciones laborales con los trabajadores, por lo que no podrán recurrir al pago de honorarios u otras prácticas para evadir las nuevas disposiciones en materia laboral.

Si es el único patrón, hay una relación de supra-subordinación, un recibo que se da al mes, pues es obvio que no son honorarios, son salarios.

Comentó que las empresas pueden hacer lo que quieran, pero si es ilegal, la autoridad te puede descubrir y si te descubre ¡valiste queso! Al final de cuentas puedes no pagar impuestos, puedes estar en esa perspectiva, pero si te cacha la autoridad te lleva la fregada y es jugarle a la ruleta rusa .

El IMSS ha identificado que siete de cada 10 trabajadores que ya migraron del outsourcing, permanecen en la misma actividad económica, mientras el resto pasó de servicios a los ramos de transformación, construcción y comercio.

Estimaciones de la Amech señalan que sólo 3 millones de los casi 5 millones de trabajadores serán contratados directamente por las empresas.