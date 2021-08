Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Sábado 21 de agosto de 2021, p. a10

El anhelo de Lucila Venegas al entrar al arbitraje era cubrir unos Juegos Olímpicos, sueño que cumplió en las ediciones de Río 2016 y Tokio 2020, y después de 22 años de carrera anuncia su retiro tras haber dirigido también en dos copas del Mundo femeniles y tres de categorías juveniles, y haber ganado en 2019 el Premio Nacional de Deportes como mejor juez.

No doy un paso al costado, doy un paso al frente. Me voy en un momento en el que me siento plena y satisfecha en mi carrera, es un privilegio poder retirarme cuando yo lo decidí, ya hemos visto a otros atletas que poco a poco se apagan, yo me voy en un muy buen momento , sentenció.

Con un pago de 80 pesos y 20 en la bolsa para los pasajes , Venegas comenzó en 1999 como silbante; dirigía en las canchas del amateur y llanero. En 2005 pasó a la tercera división, con una retribución económica de 700 pesos.

En una época en la cual las mujeres tenían poca proyección en el arbitraje, logró convertirse en una de las pocas silbantes, junto con Virginia Tovar y Quetzalli Alvarado, en dirigir en el desaparecido Ascenso Mx, hoy Expansión Mx.

Antes teníamos que pasar por varias categorías, desde la tercera, segunda división y reservas nacionales. Creo que pocos la recuerdan, pero era el duelo previo al máximo circuito, todos lo querían arbitrar, pagaban súper poquito, pero veías a los árbitros y jugadores de primera división , recordó.

–¿Qué tanto ha evolucionado el arbitraje femenil desde entonces?