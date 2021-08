Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Sábado 21 de agosto de 2021, p. a12

El misterio, roe la RAE, es cosa arcana o muy recóndita, que no se puede comprender o explicar .

Los arcanos del tarot revelan misterios y la música, que es un misterio, los devela también. Siempre hay algo trascendental que parece oculto, dice el escritor Pascal Quignard.

El nuevo disco de la pianista georgiana Kathia Buniatishvili es un misterio que devela misterios que devela magia: se titula Labyrinth.

Laberinto, roe la RAE, es lugar formado artificiosamente por calles y encrucijadas, para confundir a quien se adentre en él, de modo que no pueda acertar con la salida .

En Amor es más laberinto, Sor Juana muestra a Teseo en su acto de humildad en lugar de soberbia cuando vence al minotauro. De la misma manera, Kathia Buniatishvili nos toma de la mano y nos conduce por su laberinto como Orfeo camina de la mano de Eurídice salvándola del Hades, pero no voltea a mirarla sino hasta que ella está completamente bañada por la luz. Y así cambia la historia del mundo y la del submundo.

El laberinto que teje Kathia no tiene trampas. Tiene en cambio un trampantojo, un bonito trompe l’oeil: el track 10, de los 18 que comprende el disco, se titula Les Barricades Mystérieuses y fue escrita por François Couperin en 1717 como un rondó e introdujo la romanesca tradicional en un efecto resplandeciente, caleidoscópico y seductor.

Anticipó así Couperin el descubrimiento de los fractales cientos de años antes. Esa obra acumula una realidad intensificada y el efecto trompe l’oeil lo consigue siguiendo el style brissé, o en inglés: broken style, muy socorrido en toda la era barroca, que consiste en una textura arpegiada de manera irregular, construido con líneas melódicas ambiguas, en un desplazamiento rítmico a lo largo de una línea melódica cuyas frases tienen longitudes irregulares.

Esta misteriosa y seductora melodía es de tal manera un fractal, un caleidoscopio, una ilusión, un trompe l’oeil.

Tiene su equivalente en una de las obras maestras del escritor francés Pascal Quignard, quien es también músico: la novela titulada Las solidaridades misteriosas, donde los personajes aparecen y desaparecen de la línea narrativa, en deslizamientos irregulares, como un fractal que impacta la memoria: La vida es el recuerdo más conmovedor del tiempo que ha producido este mundo , dice el maestro Quignard.

Tiene otro equivalente: el poema La pareja en el parque , de Louise Glück, reciente ganadora del Premio Nobel de Literatura y cuyo verso clímax canta así: Esto debe explicar la desconcertante música procedente de los árboles .

Les Barricades Mystérieuses, de François Couperin, es el andén décimo de los 18 que conforman el viaje mágico (y misterioso, en efecto) que construye en su laberinto Kathia Buniatishvili, una de las favoritas del Disquero. Aquí hemos reseñado sus obras anteriores, la mayoría construidas también como fractales, caleidoscopios, trompe l’oeil.

Uno de esos discos se titula precisamente KaLEidOScope, juego caligráfico y musical que sigue en línea quebrada, como un fractal, los tres vocablos griegos que dan origen a la palabra caleidoscopio: scopéo (observar), éidos (imagen) y kalós (bella).

Ese disco integra 17 miniaturas armadas con fragmentos de los Cuadros de una exposición, de Mussorgsky; La Valse, de Ravel, y Petrushka, de Stravinski. Y el efecto es tan mágico que al final el piano ya no es piano. Es sueño. El sueño ya no es sueño. Es magia. La magia ya no es magia. Es un vendaval. El vendaval ya no es vendaval. Es una caricia. La caricia nunca deja de ser caricia porque es una sonrisa que palpita como una mariposa de mil y un colores.

El disco anterior a KaLEidOScope es otro juego de abalorios: se titula Motherland y también contiene 17 piezas, entre ellas la hermosa Danza húngara número 8, de Dvorak, que interpreta Kathia Buniatishvili sentada al piano junto a su hermana, Grantsa, y ambas dedican la pieza y el disco a la madre y maestra de piano de ellas dos, Natalia, en una danza, de las tres, que enlaza su madre patria (Motherland) con el planeta entero, desde su natal Georgia, ese punto que sutura Asia y Europa.

Kathia Buniatishvili vive actualmente en París y se nacionalizó francesa, pero su origen armenio, persa, griego, multiétnico, se nota en su manera de tocar el piano y en los laberintos, caleidoscopios y fractales con los que arma su repertorio.