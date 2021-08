Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Viernes 20 de agosto de 2021, p. 14

Para encontrar a los estudiantes de Ayotzinapa, estamos trabajando todo el tiempo de manera profesional. Es una red de complicidades y de componendas; hemos tomado la decisión de llegar hasta el fondo y encontrar a los jóvenes. No nos damos por vencidos, no nos desanimamos y no hay que perder la fe , aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En Palacio Nacional, durante la rueda de prensa de ayer, aseguró que su gobierno desterró cualquier evento cercano a la frase porfiriana mátalos en caliente , extendida hasta los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, y sobre éstos sostuvo que los niveles de letalidad y de enfrentamientos con la delincuencia han resultado mayores que en su administración.

En torno a la búsqueda de los estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos, López Obrador aseguró que él firmó 100 compromisos al inicio de su gobierno y sólo le restan dos, entre ellos la localización de los alumnos. Sus “padres están informados porque constantemente estamos comunicándonos con ellos. Hemos tomado la decisión de llegar hasta el fondo, hacer justicia y encontrar a los jóvenes, y no nos damos por vencidos. Estamos trabajando todo el tiempo.