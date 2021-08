Deja de escribir mamadas, hijo de tu puta madre. Por eso se los carga la verga. Ya debes muchas, Jacinto Romero. Y ésta fue tu última , señalaba uno de los mensajes. Un segundo mensaje decía: Que no te metas con mi gente, hijo de tu puta madre. Porque te va a cargar la verga, Jacinto. Te espero mañana a las 9. Mi chofer va a ir por ti. Espera mis indicaciones .

Aunque el joven no confirmó el origen de las amenazas, registros periodísticos documentaron que el 1º de marzo pasado Jacinto fue amenazado a través del WhatsApp del número 715 714 4844.

Jacinto Romero, quien solía reportear información política, social y policiaca en la zona serrana de Zongolica, había salido de su domicilio para recolectar ayuda en favor de unas personas que la habían solicitado en su programa de radio.

El gobernador morenista Cuitláhuac García Jiménez lamentó el homicidio del periodista e informó que la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública están tras los agresores del reportero en el municipio de Ixtaczoquitlán, gobernado por el panista Miguel Ángel Castelán Crivelli.

El mandatario estatal explicó que no habrá impunidad para quienes atenten contra la libertad de expresión. Reiteramos que no se permitirá que intenten amedrentar a la población, mucho menos a los periodistas, por lo que cualquier intento en ese sentido no quedará impune , advirtió.

En lo que va del gobierno de Cui-tláhuac García han sido asesinados cuatro periodistas: Julio Valdivia, del diario El Mundo, en septiembre de 2020; María Elena Ferral Hernández, corresponsal del Diario de Xalapa y directora de Quinto Poder, el 30 de marzo de 2020; Jorge Celestino Ruiz Vázquez, reportero del diario Gráfico de Xalapa, en agosto de 2019, y ahora Jacinto Romero.