Interrogado al respecto, Dante Delgado respondió que no tenía por qué poner en duda el dicho de la diputada Medina y salió en defensa de Loya, ya que, sostuvo, no acudió a la sesión del miércoles por problemas familiares. Esta última señaló que después de un largo trajinar estaba presente y votaría contra el extraordinario.

Desde temprano, PAN, PRI y PRD adelantaron que votarían en bloque contra la convocatoria al periodo extraordinario, pero la definición la dio el coordinador de MC, Dante Delgado, quien ofreció una conferencia de prensa junto con la diputada de su partido Fabiola Loya Hernández, que un día antes no se presentó a la reunión de la Comisión Permanente.

Los argumentos esgrimidos fueron los mismos que se dieron en la sesión de un día antes. La oposición insistió en que no legislaría al vapor un dictamen que en lugar de plantear la revocación de mandato propone la ratificación del presidente López Obrador, y Morena y sus aliados los acusaron de hipócritas y de aliarse con el Instituto Nacional Electoral (INE) para impedir que los ciudadanos reúnan los casi 3 millones de votos requeridos para convocar al proceso.

No habrá periodo extraordinario en el Congreso para discutir la Ley Federal de Revocación de Mandato, luego de que por segunda ocasión y también por un voto de diferencia, Morena y sus aliados no lograron la mayoría calificada necesaria en la Comisión Permanente, en el marco de una discusión acalorada, que incluyó descalificaciones de ambos bandos y manotazos en tribuna.

Por ello, aunque ayer sí asistió el senador del PT Joel Padilla, Morena y sus aliados del PVEM y PES sólo obtuvieron 24 votos a favor, contra 13 de PAN, PRI, PRD y MC; este último hizo la diferencia.

Con la asistencia, ayer, de 37 legisladores, Morena requería 25 votos para lograr la mayoría calificada; al no conseguirla, el presidente de la Permanente desechó la propuesta de convocar al extraordinario.

La panista Kenia López Rabadán llamó a los morenistas lacayos de López Obrador y el priísta Manuel Añorve concluyó su intervención a gritos, ya que su afirmación de que el Ejecutivo federal presionó a la mayoría y que la consulta fue un fracaso fue refutada por los morenistas desde sus escaños, lo que lo llevó a alzar la voz y manotear en el atril.

¡Qué miedo le tienen a que la gente participe! , respondió la diputada morenista María de los Ángeles Huerta, mientras la senadora de su partido Lucía Trasviña concluyó su intervención con vivas al Presidente de la República y un ¡muera Lorenzo Córdova!

Miedo a la participación

El rechazo al periodo extraordinario refleja el miedo del bloque opositor a una democracia participativa, ya que no les gusta que sea el pueblo el que mande , sostuvo el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. La oposición, en complicidad con el INE, buscaba no sólo evitar un periodo extraordinario, sino coartar el derecho que tiene la gente de decidir. Quieren darle a los consejeros un papel de legisladores que no les corresponde , agregó.

Apoyará el Verde reforma electoral

La próxima bancada del PVEM en San Lázaro adelantó que apoyará una reforma electoral que revise el funcionamiento de INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al referirse a la reciente crisis que tuvo este último y calificar como muy delicada esa situación.

Luego de una reunión plenaria de los 43 diputados federales electos de este partido, el coordinador Carlos Puente expuso que debe haber una reforma electoral integral que permita comicios más baratos y refleje mejor el sentir de la ciudadanía.

(Con información de Georgina Saldierna y de la Redacción)