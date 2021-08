La crítica a la cúpula de los organismos electorales será eje de la reforma política, y facilitará el que todos puedan participar, que no haya obstáculos, que no haya trabas, que no haya candados, que se pueda ejercer con absoluta libertad el derecho a elegir, el derecho a decidir, el que pueda haber una auténtica democracia. Como tengo esa facultad voy a convocar a personas que tienen experiencia, que saben para que, en definitiva, se termine con los fraudes electorales, con las simulaciones, para que no haya obstáculos .

–Sí, porque era un peligro que llegara a la Presidencia Andrés Manuel López Obrador”.

De tal forma, a la fecha, se mantiene la estructura electoral –del INE– levantada en la época neoliberal, y ahora es increíble lo que hicieron en la pasada consulta: guardar silencio, no promoverla. Mostraron que no son demócratas. Y el tribunal, lo mismo: facciosos, dominados por partidos, por grupos de intereses creados. Eso ya no puede seguir, no puede continuar, hay que llevar a cabo una renovación , adujo.

Y también apuntó a los opositores en el Senado. Ahora lo estamos viendo. El señor (Miguel Ángel Osorio) Chong, la señora Josefina Vázquez Mota oponiéndose a que se lleve a cabo el ejercicio de la revocación de mandato. Entonces, el discurso de tantos años ¿fue pura demagogia, lo que ellos planteaban de la democracia participativa, del referendo, del plebiscito, de la consulta? Ahora resulta que no quieren que el pueblo participe y decida si quiere que el Presidente continúe o que se vaya. Antes engañaban, porque son muy hipócritas, (decían) que eran distintos, que pertenecían a partidos distintos, cuando son lo mismo .