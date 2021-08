Cuando empezábamos a repartir las tarjetas, nos asaltaron. A mí y a otra compañera nos pegaron y a los hombres les apuntaron con pistolas. En otra ocasión, el Campamento 2 de Octubre me corretearon los que están drogándose ahí. En la alcaldía hay muchas zonas peligrosas, como Pantitlán, Tlazintla, Agrícola Oriental y Granjas México.

Germán Barajas, de Tijuana, Baja California, coincidió en que los delegados les ordenan meterse en colonias violentas o marginadas, y debes obedecer. No me ha pasado, pero he escuchado historias de compañeros que apedrean o corretean Son barrios peligrosos, pero tú cumples tu tarea .