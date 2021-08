Jessica García Lara /San Nicolás de los Garza

Dependerá mucho del compromiso de otros adultos que, como hemos visto, han sido muy irresponsables. De ellos depende que los niños asistan sin síntomas. Conclusión: los adultos no son confiables.

Angélica Martínez /Tapachula

No hay estrategia, un día dicen algo y al siguiente ya no es válido. No hay claridad, puras ocurrencias.

Silvia Carrillo /CDMX

Después de un año de pandemia hemos aprendido cómo se debe convivir con ella. No retornar a la escuela será otro retroceso para todos.

Enrique Cruz /Metepec

No hay condiciones para el regreso a las aulas y no todos los padres mantienen los mismos cuidados con sus hijos.

Andrea Briones /Edomex

Tenemos que retomar nuestra vida con todos los cuidados que se necesiten. Es mejor la educación que las vacaciones en la playa y centros comerciales, donde muchos padres sí llevan a sus hijos.

Martha Melo /CDMX

Es conveniente que los niños y jóvenes se integren a sus colegios. Deberemos convivir con el virus de manera permanente.

Sandy Correa /CDMX

Es una decisión difícil, sin embargo, habrá que tomarla.

Elida Flores Melo /CDMX

La pandemia no es cualquier cosa, sabemos que la economía se podrá recuperar, pero una vida no se recupera por más dinero que tengamos.

Jaime Frontana /CDMX

Creo que lo más prudente es esperar al menos uno o dos meses más. Eso fortalecerá las opiniones, no debe ignorarse que hay bastante temor al contagio... todavía.

Hugo Carbajal Aguilar /Zacatecas

Padres, SEP y gobiernos debemos responsabilizarnos del cuidado de los menores y jóvenes. No percibo solidaridad de la sociedad como en el 85.

Manuel Landa /CDMX

Esta incertidumbre con la enfermedad que nos amenaza, nos hace desconfiar de que puedan contagiarse si no han recibido ninguna vacuna. Si yo que ya he recibido la dosis única de la CanSino no me siento seguro, cómo lo van a estar ellos. Hacen falta más estudios, más resultados...

Arturo Díaz /Atoyac de Álvarez

