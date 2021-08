“Él quiere la de oro y yo le digo ‘no te confíes hijo’”, platica su madre, Magali Ferreiro, todavía emocionada por haber visto la carrera de distancia en la pista africana al ganar su heat con gran ventaja y perfilarse como favorito al podio del orbe. Desde que conquistó el oro olímpico en Argentina pensaron que las cosas cambiarían, cuenta Magali, que no ha parado en apoyarlo para que vaya al extranjero,a competir en Estados Unidos, o a hacer campamentos, como el que hizo en Tokio el año pasado y todo corrió por cuenta propia .

Admira a su vástago por salir adelante afrontando adversidades, tocando puertas que aún siguen cerradas por “muchas trabas de los gobiernos y, como me dice Luis, ‘con mi resultado, les estoy demostrando de lo que soy capaz’”, en el proceso rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024. Ni la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo se han interesado en apoyarlo y nada más están para cobrarnos en efectivo porque no aceptan tarjeta (de crédito) , como le pasó cuando solicitó apoyo para ir a Miami o a Japón.

¨Es campeón olímpico juvenil y están haciendo a un lado sus logros”, pues aunque estuvo en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento por lo de la pandemia, no le abren las puertas.

“Parí dos cuates y sólo Luis sobrevivió; cuando era bebé se puso morado y la doctora me dijo que era asmático, que lo cuidara mucho, porque no va a poder correr, pero le digo ‘tú eres un campeón de vida, porque mira nada más hasta dónde has llegado’”, expresó Ferreiro.