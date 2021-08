No es exhibir al jugador, pero se demuestra una impunidad, los clubes y la Liga Mx aún no toman medidas ni crean protocolos específicos para enfrentar estos casos , lamentó la especialista.

El América no ha podido rescindir el contrato con Renato porque la pérdida o multa económica sería muy grande, por eso es importante buscar cláusulas específicas para estas circunstancias, deben crear medidas pensando en el futuro , expuso.

Todos los clubes deben generar sus protocolos de prevención y atención ante sucesos de violencia de género y no sólo medidas preventivas, sino establecerlo en los contratos, porque, de persistir estas medidas discrecionales, las cuales quedan a la voluntad de quien toma las riendas del asunto, son un margen para la impunidad, al tiempo que los jugadores no tienen herramientas para procesos justos .

Indicó que si Renato Ibarra tomó un curso de violencia de género o no tiene cargos legales, no es suficiente, pues el negociar o recibir el perdón no implica que no se cometió un delito .