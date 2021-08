Ángel Vargas

Viernes 20 de agosto de 2021, p. 2

La historia de bronce arrasó la figura de Miguel Hidalgo y Costilla, según el escritor Paco Ignacio Taibo II: Lo destruyó, lo volvió un símbolo sin contenido, una estatua; le puso un estandarte que nunca existió, el de la Virgen de Guadalupe, que no era así; le quitó el caballo, el pistolón y la discusión sobre entrar o no a la Ciudad de México, que es una de las más apasionantes discusiones: ¿por qué no baja después del Monte de las Cruces?

El director del Fondo de Cultura (FCE) dedicó la emisión más reciente del programa Desde el Fondo, la 128 –transmitida la noche del miércoles por Facebook y YouTube–, a abrir el debate sobre aquel personaje histórico a partir de lo que denominó el inicio de una campaña antiHidalgo ante la proximidad de la celebración de la Independencia.

Se acerca el 16 de septiembre y comienzan a sonar los tambores de la derecha en un intento por vapulear la figura de Hidalgo , afirmó. El pensamiento conservador quiere dejar en claro la tesis que ha sostenido durante tantísimos años de que, si bien El Grito en Dolores inaugura el proceso de Independencia, fue Iturbide quien la consolidó e hizo propia .

Comentó que en fechas recientes han aparecido en los periódicos menciones al respecto a raíz de una novela bastante desafortunada sobre aquel cura, lo cual, dijo, hace obligatorio abrir el debate.

De acuerdo con el historiador Juan Carlos Ruiz, uno de los dos invitados de esa noche (el otro fue el escritor Guillermo Arriaga), es absurdo” que el actual conservadurismo quiera restar méritos a Hidalgo.

Sostuvo que es un personaje que debe ser entendido en toda su dimensión humana, y lo que hago es leerla desde la Nueva España, no desde el México nacionalista ni de las interpretaciones que se han hecho de él; aún así el balance es sensacional .