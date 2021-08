Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Viernes 20 de agosto de 2021, p. 29

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, manifestó que no avala la campaña de la Autoridad del Centro Histórico (ACH) para sancionar a quienes fumen en la calle Francisco I. Madero, en el Centro Histórico.

Me parece que no vale la pena esa cosa de que ahora vamos a empezar a multar a quien esté fumando. Claro que la salud es lo primero, pero me parece que es excesivo , manifestó la titular del Ejecutivo local, quien agregó que la policía tiene que dedicarse a garantizar la seguridad de los capitalinos y no estar sancionado a los fumadores.

Entrevistada luego de encabezar el cambio de nomenclatura de la avenida Puente de Alvarado por México-Tenochtitlan, como parte de la conmemoración de los 500 años de resistencia indígena, subrayó que la campaña no es una iniciativa que se haya definido en su oficina, sino que es de la propia ACH, e incluso no fue informada de la misma pues, aseguró, se enteró de ella por los medios de comunicación.

Precisó, además, que se trata de una medida que ya está contemplada como falta administrativa y que lo nuevo son los carteles que presentó la titular de la Autoridad del Centro Histórico, Dunia Ludlow Deloya, para tratar de inhibir que las personas fumen en la citada calle peatonal.

–Entonces, ¿no avala la propuesta? –se le preguntó tras el acto en el que también se oficializó el cambio de nomenclatura de la estación de la línea 4 del Metrobús que también tenía el nombre del conquistador español, mientras al nombre de la estación Zócalo de la línea 2 del Metro se le agregó la palabra Tenochtitlan.