L

a caída de Kabul ante los talibanes el 15 de agosto es una gran derrota política e ideológica para el imperio estadunidense. Los atestados helicópteros que transportaban a los funcionarios de la embajada de EU al aeropuerto de Kabul recordaban escenas en Saigón, ahora Ciudad Ho Chi Minh, en abril de 1975. La velocidad con que las fuerzas talibanes invadieron el país fue impresionante; notable perspicacia estratégica. Una ofensiva de una semana terminó triunfante en Kabul. El ejército afgano de 300 mil hombres se derrumbó. Muchos se negaron a pelear. De hecho, miles acudieron a los talibanes, quienes inmediatamente exigieron la rendición incondicional del gobierno títere. El presidente Ashraf Ghani, uno de los favoritos de los medios estadunidenses, huyó del país y buscó refugio en Omán. La bandera del emirato revivido ahora ondea sobre su palacio presidencial. De alguna manera, la analogía más cercana no es Saigón, sino el Sudán del siglo XIX, cuando las fuerzas del Mahdi invadieron Jartum y martirizaron al general Gordon. William Morris celebró la victoria del Mahdi como un revés para el imperio británico. Aun así, mientras los insurgentes sudaneses mataron a toda una guarnición, Kabul cambió de manos con poco derramamiento de sangre. Los talibanes ni siquiera intentaron apoderarse de la embajada de EU, y mucho menos atacar a su personal.

El aniversario 20 de la guerra contra el terrorismo terminó así en una derrota predecible para EU, la OTAN y otros que se han sumado a la ola. Sin embargo, teniendo en cuenta las políticas de los talibanes –he sido un crítico severo durante muchos años– no se puede negar su logro. En un momento en que EU destruyó un país árabe tras otro, no surgió ninguna resistencia que pudiera desafiar a los ocupantes. Esa derrota bien podría ser un punto de inflexión. Por eso los políticos europeos se quejan. Apoyaron sin reservas a EU en Afganistán y sufrieron humillaciones, ninguna más que Gran Bretaña.

Biden se quedó sin opción. EU anunció que se retiraría de Afganistán en septiembre de 2021 sin cumplir ninguno de sus objetivos liberacionistas : libertad y democracia, igualdad de derechos para las mujeres y la destrucción de los talibanes. Aunque puede estar invicto militarmente, las lágrimas derramadas por los liberales amargados confirman el alcance más profundo de su pérdida. Frederick Kagan ( NYT) y Gideon Rachman ( FT) creen que la retirada debió retrasrse para mantener a los talibanes bajo control. Pero Biden simplemente estaba ratificando el proceso de paz iniciado por Trump, con apoyo del Pentágono, que vio un acuerdo alcanzado en febrero de 2020 en presencia de EU, los talibanes, India, China y Pakistán. El sistema de seguridad estadunidense sabía que la invasión había fracasado: los talibanes no podían ser sometidos, no importa cuánto haya permanecido. La idea de que la apresurada retirada de Biden fortaleció a los militantes es una tontería.

El hecho es que, en 20 años, EU no logró construir nada que pudiera redimir su misión. La zona verde brillantemente iluminada siempre estaba rodeada por una oscuridad que los zoners no podían entender. En uno de los países más pobres del mundo, se gastaron miles de millones anualmente en cuarteles de aire acondicionado que albergaban a soldados y oficiales estadunidenses, mientras la comida y la ropa se transportaban regularmente desde las bases en Qatar, Arabia Saudita y Kuwait. No sorprendió que un enorme barrio pobre creciera en las afueras de Kabul, mientras los pobres buscaban cualquier cosa en la basura. Los bajos salarios pagados a los servicios de seguridad afganos no lograron convencerlos de luchar contra sus compatriotas.