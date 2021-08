A

últimas fechas, la atención pública continuó concentrada en el empeño mundial de vacunación. En especial, ha tenido lugar un agudo debate sobre otorgar prioridad a la aplicación de terceras dosis –como suele aludirse a los refuerzos aplicados a personas que ya han sido vacunadas– o a la de primeras dosis, destinadas a quienes aún no han tenido acceso a inoculación alguna. Se ha sugerido un eslogan para expresar preferencia por la segunda opción: primero las primeras : dése prioridad, vacúnese primero a quienes todavía carecen de esta protección, más que inmunizar de nuevo a quienes han recibido ya, según la vacuna de que se trate, una o dos dosis.

Hasta mediados de mayo, el total de vacunas aplicado en el mundo se situaba en 4 mil 720 millones. Hasta ahora, sólo Emiratos Árabes Unidos ha aplicado más de 160 dosis por cada 100 residentes; otros 16 países y territorios alcanzan a entre 130 y 160 y 14 a entre 100 y 130. En el otro extremo de la escala, 42 naciones sólo han vacunado a entre 10 y 40 de cada 100 residentes; 38 a entre uno y 10 y 12 a menos de uno por ciento.

Como la mayor parte de las siete vacunas hasta ahora en uso requiere de dos dosis, aplicadas con intervalos variables, hay menos certidumbre del número de personas inoculadas. Lo afectan también, entre otros factores, el rechazo religioso o ideológico, la pérdida de dosis originada en problemas logísticos y la baja capacidad de los sistemas nacionales de salud, sobre todo en países pobres.

Los argumentos que apoyan la necesidad de aplicar una tercera dosis se basan sobre todo en lo que aún no se sabe sobre el virus y sus variantes; es decir, más en las numerosas incertidumbres que en las escasas certezas. Por ejemplo, se estima necesario comenzar cuanto antes la aplicación de refuerzos porque se piensa que el grado de protección ofrecido por las vacunas declina tras medio año, porque las comorbilidades pueden aumentar la vulnerabilidad ante las variantes del virus, porque se ha relajado la aceptación y observancia de las medidas de prevención de contagios, incluso las más elementales como el uso de cubrebocas en espacios públicos cerrados. En algunos casos, el alcance de la política de aplicar cuanto antes las terceras dosis se ha restringido a la población en mayor riesgo, sobre todo a personas con cuadros de inmunodepresión de diversos orígenes.