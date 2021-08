A su vez Zaldívar advirtió que en materia de seguridad pública se debe actuar con apego a la ley: En una democracia constitucional de derecho, el fin no justifica los medios; el combate a la delincuencia se consigue por medio de los métodos de la democracia y sólo mediante estos métodos .

Añadió: Tenemos la misma finalidad, estamos del mismo lado, con funciones y responsabilidades distintas, pero no contrapuestas. Mediante el diálogo constructivo y la confianza que hemos venido consolidando, no sólo a nivel institucional, sino a nivel personal, nos va a permitir, no tengo duda de ello, avanzar hacia un país más justo, más libre, en paz y en concordia .

Más tarde, en su cuenta de Twitter, Zaldívar agradeció la disculpa de Ojeda y afirmó que en el Poder Judicial seguirán privilegiando el diálogo en beneficio del pueblo de México.

Ambos funcionarios inauguraron el primer taller institucional de actualización sobre el sistema de justicia penal, donde elementos de la Armada recibirán capacitación sobre temas como la actuación del primer respondiente en casos penales, derechos humanos y el contexto jurídico de la acción de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública.