López Obrador señaló: que se haga una investigación y si el señor participó con García Luna no debería estar ahí. Nos tienen que ayudar todos denunciando, hay que denunciar porque había mucha corrupción , dijo.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) contrató como Administrador Central de Control y Seguridad Institucional (ACCI) a Óscar Moreno Villatoro, ex director General de Administración de Prisiones Federales durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, y señalado como cercano ex colaborador de Genaro García Luna.

El recién contratado por el SAT y 20 ex servidores públicos más, habrían otorgado contratos o modificaron los acuerdos de obra relacionados con la construcción de los centros penitenciarios de Durango, Oaxaca, Morelos, Chiapas, Guanajuato, Sonora y Michoacán. Los costos generados por estos penales ascienden a más de 270 mil millones de pesos.

Respecto del procedimiento judicial contra los ex funcionarios de prisiones federales, la audiencia inicial de este caso será el próximo 18 de octubre, luego que un juez de control del Reclusorio Sur de la Ciudad de México aplazó la del 23 de junio porque algunos de los inculpados no tuvieron acceso completo a la carpeta de investigación o no fueron notificados.

Moreno ocupó cinco cargos en la Policía Federal, durante la gestión de Genaro García Luna. Uno de ellos fue como Director General de Aeropuertos y Fronteras, cargo del que fue destituido en 2017.