Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Jueves 19 de agosto de 2021, p. 11

La Comisión de Amnistía ha recibido desde su creación en abril del 2020 y hasta el momento mil 560 solicitudes de personas procesadas y encarceladas para lograr su liberación, pero la mayoría no han sido aceptadas, por no presentar la documentación requerida o por tratarse de reos que cometieron delitos no incluidos en ese mecanismo.

En su primer informe anual que remitió a la Comisión Permanente, ese organismo, dependiente de la Secretaría de Gobernación, precisó que del total de casos analizó en una primera fase 568 y encontró que 521 no son procedentes, por lo que sólo 47 expedientes de personas que están en prisión, se declararon susceptibles de ser amnistiados y se turnaron al Poder Judicial de la Federación, que determinó otorgar el beneficio de la amnistía 34.

Con ello, se extinguió la sanción penal, por lo que los 34 reos procesados por delitos contra la salud –21 de ellos cometidos por situación de pobreza, una más por por indicación de la pareja , otro por temor fundado y siete por ser personas indígenas en situación de pobreza– serán liberados.