Hay canciones que hubiera preferido no componer: Mare

Creadora y cantante oaxaqueña, Mare Advertencia refiere: “existen canciones que nunca me hubiera gustado haber compuesto. La canción Se busca (que compuso para esa fecha), por ejemplo, busca generar empatía con las familias de desaparecidos en México y concientizar sobre un fenómeno que no es posible ya negar en esta sociedad, pues abarca gran parte del país.

Hay que observar en toda la nación la actividad de estos colectivos de familiares en busca de personas desaparecidas. Es una problemática que esta creciendo y las familias tienen que organizarse. A nosotros nos toca nombrarlo desde la música, es una conversación incómoda, no es sencilla, porque no podemos fingir que estamos aisladas”. Aseveró que aun cuando no ha tenido que enfrentar esta situación personalmente, esto no impide tener empatía con quienes han sido víctimas.

En principio, con diversas expresiones artísticas se recordará ese día a las personas desaparecidas de manera forzada en diversas entidades de la República, entre ellas Veracruz y Puebla, como lo anunciaron colectivos de ambas.